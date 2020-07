Stiri pe aceeasi tema

- PSD va renunța la cota unica de impozitare și va introduce cota progresiva, in cazul unei reveniri la guvernare, ceea ce va conduce la o creștere a impozitarii veniturilor celor care muncesc mai mult. O asemenea decizie ar fi o adevarata lovitura data clasei de mijloc, cea pe care, in realitate, se…

- 71% dintre romani considera ca prabusirea economiei este un pericol mai mare decat cresterea numarului de imbolnaviri (29%), conform unui sondaj IRSOP, care arata si ca 41% dintre acestia cred ca a crescut solidaritatea intre ei. 44% dintre respondenti se declara ingrijorati de situatia creata…

- "Avand in vedere schimbarile din ultima perioada cu privire la desfasurarea activitatilor lucrative, precum si perioada de timp scursa de la momentul adoptarii masurilor de restrictionare a miscarii persoanelor, CNIPMMR analizeaza modul in care intreprinderile mici si mijlocii din Romania au fost…

- Coronavirusul a spulberat primele de Paști: 80% dintre angajați nu mai așteapta un bonus de sarbatori. Romanii au taiat de pe lista achiziția de haine noi și de cadouri In contextul epidemiologic actual, cei mai mulți angajații romani (80%) nu se mai așteapta la vreo prima cu ocazia sarbatorilor pascale,…

- Romania, maturata de coronavirus. Analiza: O treime dintre angajati sunt in somaj tehnic sau primesc salariu mai mic, iar numarul firmelor in faliment ar putea depași 150.000 Aproape o treime dintre angajatii romani au fost trimisi in somaj tehnic sau primesc un salariu mai mic, in timp ce unul din…

- FRF organizeaza partida sub sloganul “Meciul prieteniei, impreuna impotriva pandemiei”, iar sumele obținute din vanzarea biletelor virtuale vor ajunge la cei ce lupta in prima linie cu coronavirusul, prin intermediul UNICEF. „Federația Romana de Fotbal te invita sa incurajezi tricolorii din echipa naționala…

- Dupa ce mai multe cadre medicale au demisionat sau și-au strigat dezmagirea fața de sistemul medical din Romania, Codin Maticiuc vine cu o idee prin care spera sa-i faca pe medici sau asistente sa nu renunțe la lupta cu coronavirusul. Producatorul de film iși indeamna toți apropiații cu o situație financiara…