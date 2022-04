Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernauțeanu spune ca oricat de mare va fi numarul persoanelor participante la evenimentele dedicate Zilei de 9 mai, daca vor exista cetațeni care vor purta panglica Sfantului Gheorghe, poliția ii va identifica și penaliza. Șeful IGP declara ca in data…

- Ministrul Justiției Sergiu Litvinenco spune ca la data de 9 mai, atunci cind Republica Moldova marcheaza atit Ziua Europei, cit și Ziua Victoriei, toți cei care vor utiliza panglica „Sfintului Gheorghe” vor fi amendați. Potrivit oficialului, legea nu vizeaza persoanele care poarta aceasta panglica la…

- Pe 9 mai, R. Moldova ii va comemora pe cei care și-au jertfit viața și sanatatea in cel de-al Doilea Razboi Mondial, fiind marcata, de asemenea, și Ziua Europei. Declarații in acest sens au fost facute de catre președintele Parlamentului, Igor Grosu, de la Radio Chișinau. „ Vom sarbatori cu toții ziua…

- La 9 mai, cand in Republica Moldova este marcata Ziua Victoriei asupra fascismului, amenda pentru purtarea panglicii Sfantului Gheorghe va fi aplicata deopotriva și pentru cetațenii simpli, și pentru organizatorii evenimentelor. Astfel de precizare vine din partea deputatului PAS Olesea Stamate, președintele…

- Rusia ar putea planui o „parada de Ziua Victoriei” in orașul portuar ucrainean devastat Mariupol, a scris pe Telegram Petro Andryushchenko, un consilier al primarului orașului, potrivit BBC. Acesta spune ca persoana pe care trupele rusești au pus-o la conducerea zonelor din Mariupol aflate sub controlul…

- Un cimitir al eroilor romani a fost vandalizat in Republica Moldova, iar Ambasada Romaniei din Chișinau a transmis un protest. Incidentul s-a produs in localitatea Falești, unde au fost inhumați peste 300 de militari ai Armatei Romane cazuți in cel de-al doilea Razboi Mondial. Fotografii ale unor cruci…

- Politicienii din PAS spun ca R. Moldova ar putea putea interzice simbolurile fascismul rusesc „Z”, „V” sau panglica Sf. Gheorghe. Acest lucru, in cadrul unei emisiuni pe un post privat de televiziune, a fost clarificat de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Astfel, raspunzand la intrebarea gazdei…

- Controversa in jurul piesei care va reprezenta Republica Moldova la Eurovision. Au fost inlocuite cateva versuri din cantecul “Trenuletul", care aminteste de spatiul istoric comun al romanilor din Republica Moldova si Romania.