Sondaj Noi.md: Ce impact vor avea remanierile de cadre de la guvern?

Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Alaiba, desemnat ministru al Economiei, și Rodica Iordanov - numita ministru al Mediului, au depus astazi juramintul, in cadrul unei ceremonii la care au participat premierul Natalia Gavrilița și președintele Maia Sandu. In cadrul discursului susținut cu prilejul investirii in funcție a noilor…

- Vineri, ora 09:00, Dumitru Alaiba și Rodica Iordanov au depus juramintele de investire in funcția de miniștri. La ceremonie a participat șefa statului Maia Sandu, și prim-ministra Natalia Gavrilița, transmite Nordnews . Menționam ca Natalia Gavrilița a anunțat, la inceputul ședinței Guvernului din 16…

- Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, a postat un mesaj pe Facebook, dupa ce a fost numit in funcția de ministru al Economiei. Politicianul susține ca a acceptat cu onoare propunerea premierului Natalia Gavrilița, transmite realitatea. ”In cazul in care demersul va fi acceptat de doamna președina Maia Sandu,…

- Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, a anunțat ca pe 10 noiembrie, iși va șterge canalul de Telegram. Decizia vine dupa ce canalele de Telegram ale președintei Maia Sandu și a vicepremierului Andrei Spinu au fost sparte, transmite tv8. „Eu de cind v-am zis ca Telegram este o borta ce nu merita populata. Acest…

- Romania se retrage din Banca Internaționala de Investiții de la Moscova. Senatul va adopta astazi o lege inițiata de Guvern in acest sens. Afectate vor fi fondurile de pensii private, care au expunere de circa 273 de milioane de euro in obligațiuni ale bancii. De asemenea, țara noastra se retrage și…

- Deputatul PNL Florin Roman a precizat ca dupa 10 luni de la acuzatiile de plagiat care i-au fost aduse si care l-au facut sa demisioneze din functia de ministru al Digitalizarii, universitatea i-a comunicat oficial ca nu exista probe privind un eventual plagiat. Fii la curent cu cele mai noi…

- Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, ii raspunde primarului capitalei, Ion Ceban, dupa ce acesta a criticat modul in care prim-ministra Natalia Gavrilița și doi deputați ai partidului de guvernare au mers sa ia masa intr-un local aflat la doar cațiva metri de protestatarii. Alaiba a scris intr-o postare pe…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a declarat ca actualul Guvern va continua programul inceput anul trecut, prin care se acorda tichete sociale in valoare de 500 de lei pentru fiecare preșcolar și elev din familii defavorizate. Angelica Fador a spus ca la nivel național sunt peste 300.000 de ...