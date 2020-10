Stiri pe aceeasi tema

- Daca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, ar incerca sa fie reales intr-o tara din Uniunea Europeana, nu ar avea aproape nicio sansa, arata un sondaj publicat miercuri de cercetatori din Germania. Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, ar intruni in statele europene circa 45- din voturi,…

- Angela Merkel, cancelarul german, a reacționat cu un zâmbet - și niciun comentariu - când un repoter a întrebat-o daca este adevarat ca președintele american Donald Trump a fermecat-o, relateaza Politico.eu.Totul a pornit de la faptul ca Richard Grenell, fostul director american…

- Prima mare putere europeana care da mana cu chinezii pe ”Noul Drum al Matasii”. Italia considera China un ”partener strategic economic”, in pofida reticenței UE Italia si China trebuie sa-si stranga legaturile, considera ministrul italian de Externe Luigi Di Maio, cu riscul de…

- Luigi Di Maio a facut aceste declaratii in urma unei intalniri cu omologul sau chinez Wang Yi, care a inceput marti la Roma un turneu in Europa, in care viziteaza Olanda, Norvegia, Franta si Germania. Italia este prima mare putere occidentala care a intrat in proiectul chinez al ”noilor drumuri ale…

- In acest context, fostul șef al statului cere autoritatilor sa apeleze la ajutorul altor Guverne din Uniunea Europeana pentru a rezerva paturi la Terapie Intensiva pentru bolnavii infectati cu noul coronavirus deoarece sistemul sanitar romanesc "se apropie de limita". In același timp, Basescu susține…

- Mike Ryan, seful programului de urgente din OMS, a declarat luni: „Suntem toti vulnerabili in fata riscului, trebuie sa gasim solutii globale. Avem incredere ca G7 va juca un rol major in asta in lunile si anii viitori”. Franta si Germania au parasit discutiile referitoare la reformarea Organizatiei…

- Germania a facut o 'avere' de pe urma stationarii trupelor americane pe teritoriul sau, a declarat miercuri presedintele Donald Trump, pe fondul planurilor de retragere a unei parti a trupelor Statelor Unite din aceasta tara, potrivit DPA. 'Ei (nemtii) au facut o avere pe seama trupelor…

- Donald Trump a postat pe Facebook un mesaj dur la adresa Germaniei, la o zi dupa anunțul Statelor Unite ca iși vor retrage 12.000 de militari din aceasta țara. Trump acuza Germania de duplicitate in relația cu Rusia.