Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump il devanseaza considerabil pe Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, potrivit unui sondaj de opinie realizat de New York Times dupa dezbaterea dintre cei doi contracandidati si publicat miercuri, potrivit New York Times. Acest sondaj de opinie il plaseaza acum pe fostul presedinte republican…

- Prima doamna a SUA, Jill Biden, a promis ca nu va permite ca o dezbatere sa fie definitorie pentru cariera politica a sotului ei in varsta de 81 de ani, presedintele democrat Joe Biden, si a asigurat ca va continua sa „lupte” pentru candidatura acestuia in vederea castigarii unui nou mandat de presedinte…

- Dupa ce Consiliul editorial al prestigiosului cotidian american The New York Times i-a cerut, vineri, președintelui Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, editorialiștii de la Wall Street Journal au reacționat in legatura cu dezbaterea dintre Joe Biden și Donald Trump. Jurnaliștii au descris…

- „Nu vorbesc atat de usor ca altadata, nu vorbesc cu atata facilitate ca altadata, nu dezbat atat de bine ca altadata”, a recunoscut Joe Biden vineri, dupa o prestatie slaba in fata lui Donald Trump in timpul primei dezbateri intre cei doi, cu o zi inainte. „Va dau cuvantul meu de Biden. Nu m-as fi prezentat…

- Prima dezbatere electorala intre cei doi presupuși candidați americani in cursa prezedențiala, Donald Trump și Joe Biden, a starnit un val uriaș de reacții in presa americana. O tema care starnește interes, și despre care se va vorbi probabil mult timp de acum incolo, este eșecul CNN de a organiza o…

- Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, care urmareste realegerea in aceasta functie, l-a descris pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski drept „cel mai bun agent de vanzari” din randul politicienilor si a sugerat ca, daca in noiembrie castiga alegerile, ar putea sista ajutorul american…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatia ruso-americana, indiferent cine va fi castigatorul alegerilor prezindentiale din noiembrie in SUA, Joe Biden sau Donald Trump, relateaza AFP. „In general, nu exista nicio diferenta pentru noi”, a afirmat Putin…

- Presedintele democrat Joe Biden l-a acuzat pe adversarul sau republican Donald Trump ca este principala amenintare la adresa democratiei americane, intr-un interviu difuzat marti pe principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, potrivit AFP. Intrebat de jurnalistul Univision care crede…