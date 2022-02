Stiri pe aceeasi tema

- 70% din moldoveni ar locui in București, Iași sau Brașov. Arata datele unui sondaj din cadrul Barometrului „Republica Moldova și Romania in tumultul crizelor regionale”, prezentat la București de expertul economic Veaceslav Ionița.

- Igor Dodon a fost audiat aproape 3 ore în dosarul Energocom, în care are statut de banuit. Socialistul califica chemarea sa la Procuratura Generala drept o încercare a guvernarii de a distrage atenția publica de la criza energetica și economica cu care se confrunta Republica Moldova.…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

- Alte 242 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 12 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 12 sint asociate cu contact in afara țarii: 3-Ucraina, 2-Irlanda, 2-Marea Britanie, 2-Romania, 2-SUA, 1-Spania. Numarul total…

- Alte 368 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 141 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 8 sint asociate cu contact in afara țarii: 2- Marea Britanie, 1- Germania, 1- Irlanda, 1- Romania, 1- Olanda, 1- Ucraina, 1-…

- Dupa ce a finalizat construirea fabricii de producere BCA din localitatea Cordun, județul Neamț, Compania Soceram trece la dezvoltarea unei noi capacitați de producție. O noua fabrica de producere BCA, cu capacitate marita de 550.000 mc/an și tehnologie SMART, urmeaza sa fie construita in județul Gorj.…

- Ministrul Popescu cu studii la Moscova și Budapeste se lauda ca pâna la sfârșitul anului va avea mai multe vizite pentru hotare pentru a promova Republica Moldova. În cadrul unei sesiuni de întrebari raspunsuri cu jurnaliștii, Nicu Popescu a spus ca miza politicii…