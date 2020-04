Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, de la sediul C.A.S Arges, vor pleca 684 de cutii cu masti chirurgicale cu trei pliuri, cate 50 de masti (doua cutii) pentru fiecare medic de familie din judetul Arges, care se afla in relatie contractuala cu institutia. Echipamentele, care vor asigura protectia medicilor si a personalului…

- Testele la COVID-19 prelevate de la cetațenii din stanga Nistrului ar putea fi procesate la Tiraspol. Declarația a fost facuta de catre Igor Dodon, in cadrul emisiunii ”Președintele raspunde”.

- Cetatenii care vin din strainatate, din zonele rosii, in Romania sunt carantinati de urgenta. Masura nu se aplica, insa, pentru cei care se afla in trecere prin Romania. Daca spun ca merg spre Republica Moldova și raman in Romania, nimeni nu-i poate monitoriza.De la sosirea in tara, cetațenii romani…

- Situația provocata de pandemia de COVID-19 se agraveaza. Daca ritmul de contaminare se mentine, in aproximativ doua saptamani vom avea peste 2.000 de imbolnaviri, a declarat premierul Ion Chicu dupa ședința Comisiei Situații Excepționale de joi seara.

- Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a transmis prim-ministrului Ion Chicu o scrisoare deschisa prin care PAS ofera suportul in situația de pandemie cu care se confrunta Republica Moldova.

- Pandemia de coronavirus este un subiect utilizat pe larg de catre o parte din indivizi, drept instrument in distribuirea informațiilor false legate de Covid-19 prin diverse instrumente, care au menirea sa sporeasca panica in oameni și sa creeze haos. Principalele instrumente identificate in Republica…

- Prim-ministrul Ion Chicu și președintele Igor Dodon au opinii diferite privind majorarea salariilor deputaților cu peste 4000 de lei. Prim-ministrul Ion Chicu a declarat pentru Ziarul NAȚIONAL ca guvernul sau nu va susține inițiativa deputaților PSRM de a micșora leafa parlamentarilor. In același timp,…