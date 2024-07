Stiri pe aceeasi tema

- Președintele AUR, George Simion, are toate șansele sa intre in turul II la alegerile prezidențiale. Asta arata cel mai recent sondaj realizat de Sociopol, care il plaseaza pe Marcel Ciolacu pe primul loc in preferințele de vot ale romanilor, cu 25%, fiind urmat de George Simion, cu 19%. Pe locul trei…

- Premierul Marcel Ciolacu se situeaza pe primul loc in intentiile de vot la alegerile prezidentiale, cu 25% din opțiunile romanilor, urmat de George Simion - 19%, Mircea Geoana - 15%, Elena Lasconi - 14% si de Nicolae Ciuca - 12%, conform unui sondaj realizat de Sociopol.

- Mircea Geoana ocupa primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, cu o cota de 26,7 , fiind urmat de Marcel Ciolacu care ar obtine 17,8 si Elena Lasconi care ar lua 14,3 dintre voturi, conform unui sondaj realizat de INSCOP. Diana Sosoaca este pe locul patru in clasament, inaintea…

- Mircea Geoana ocupa primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, cu o cota de 26,7%, fiind urmat de Marcel Ciolacu care ar obține 17,8% și Elena Lasconi care ar lua 14,3 dintre voturi, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Diana Șoșoaca este pe locul patru in…

- Primul sondaj oficial care contureaza rezultatele votului pentru președinția Romaniei arata o repoziționare a clase politice.Un sondaj SOCIOPOL arata faptul ca primul-ministru Marcel Ciolacu conduce cursa pentru alegerile prezidențiale din aceasta toamna. Pe locul 2 se claseaza liderul AUR, George Simion.…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, a reacționat in urma sondajului Sociopol comandat de Romania Tv care il desemneaza caștigator al primului tur la alegerile prezidențiale pe Marcel Ciolacu, urmat de George Simion.Victor Ponta, cunoscut pentru istoria sa politica, dar și pentru amiciția cu…

- Un sondaj SOCIOPOL, realizat la comanda postului Romania TV, arata faptul ca Marcel Ciolacu conduce cursa pentru alegerile prezidențiale din aceasta toamna, iar pe locul 2 se claseaza liderul AUR, George Simion.Conform sondajului, Marcel Ciolacu are 31%, urmat de George Simion cu 17%. La aceste…

- Aproape un sfert dintre alegatori ar opta pentru Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18.2% pentru Marcel Ciolacu (PSD), 13.5% pentru George Simion (AUR), 12.5% pentru Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pentru Nicolae Ciuca, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…