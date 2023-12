Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda inflației și in ciuda dobanzilor mari, prețurile locuințelor nu au scazut in 2023 și, in lipsa unor dezechilibre macroeconomice majore, nici in 2024 nu se va intampla acest lucru, arata platforma Imobiliare.ro, intr-o analiza.„Anul 2023 a surprins. Performanțele pieței rezidențiale au reușit…

- Un procent de 69% dintre managerii și antreprenorii romani susțin ca schimbarile legislative care au adus creșteri de taxe sunt principalele provocari de pe agendele lor in prezent, iar 54% dintre aceștia se confrunta cu un deficit acut de candidați.Ovidiu Dimbean-Creța, ASEBUSS: ”Lipsa de predictibilitate…

- Senatorii AUR, Claudiu Tarziu si Ionut Neagoe si Claudiu Tarziu au depus la Senat un proiect de lege care abroga un articol care prevede traducerea Monitorului Oficial in limba maghiara. Initiatorii spun ca datele oficiale arata ca, in intervalul 2013-2019, au fost cheltuieli de peste 1,5 milioane lei…

- Facultatea de Teologie din cadrul Universitatii "Ovidius" din Constanta UOC organizeaza joi, 7 decembrie 2023, Conferinta Nationala "Constitutia Romaniei de la 1923 si implicatiile sale fundamentale asupra societatii romanesti 1923 1948 ". Manifestarea, care va avea loc de la ora 12:00, in Sala Umberto…

- Peste un sfert dintre managerii romani (27%) s-au declarat ingrijorati de lipsa fortei de munca in primul semestru al acestui an, arata datele unui studiului Confidex privind piata muncii, citate de Agerpres. Conform cercetarii Confidex, realizata de Impetum Group, ajunsa la cea de-a noua editie, criza…

- Peste un sfert dintre managerii romani (27%) s-au declarat ingrijorati de lipsa fortei de munca in primul semestru al acestui an, arata datele unui studiu privind piata muncii, potrivit Agerpres. Conform cercetarii Confidex, realizata de Impetum Group, ajunsa la cea de-a noua editie, criza fortei de…

- Forta Dreptei solicita un referendum național privind modificarea Constitutiei pentru eliminarea pensiilor speciale. Noua lege votata de PSD și PNL este o sfidare și mai mare la adresa pensionarilor și a cetațenilor din Romania, pentru ca prelungește pensiile speciale inca 40 de ani, pana…

- Aproximativ 9,39 milioane de persoane s-au cazat in structurile de primire turistica din Romania (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primele opt luni ale anului, in crestere cu 12,3% fata de aceeasi perioada din 2022, in timp ce numarul innoptarilor a fost de 20,488 milioane, in urcare…