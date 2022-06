Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor considera ca situatia tarii este mai rea acum decat in urma cu peste 30 de ani, insa majoritatea tinerilor de 18-29 de ani crede ca situatia tarii este mai buna acum, potrivit sondajului de opinie intitulat "Agenda Romania 2050. O conversatie despre viitorul Romaniei - Editia…

- Cererea mare de produse și servicii dupa ridicarea restricțiilor Covid-19 și conflictul din Ucraina au dus la o creștere accelerata a inflației, pana la pragul de 14,5% la finalul lunii mai, potrivit Institutului Național de Statistica, erodand situația financiara a romanilor. Doar o parte au primit…

- In data de 29.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 92.438 de persoane, dintre care 9.188 de cetateni ucraineni (in scadere cu 16,7 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.164 cetateni ucraineni (in…

- In data de 16.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 72.997 de persoane, dintre care 7.523 de cetateni ucraineni (in scadere cu 3,8 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.883 cetateni ucraineni (in…

- Majoritatea germanilor sunt nemultumiti de modul in care cancelarul federal Olaf Scholz gestioneaza problema razboiului din Ucraina, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov pentru dpa. Potrivit sondajului, ale carui rezultate au fost publicate joi, 45- dintre cei intervievati s-au declarat mai…

- Ucraina a intrat in cea de-a 46-a zi de razboi. Cu pierderi foarte mari, Rusia pare ca iși schimba tactica. Volodimir Zelenski anunța ca Ucraina este pregatita pentru o batalie dura cu trupele rusești care se aduna in estul țarii. Evacuarile sunt sabotate continuu de armata rusa iar bombardamentele…