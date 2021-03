Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea japonezilor se opun prezentei publicului venit din strainatate la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, conform unui sondaj dat publicitatii luni, in timp ce organizatorii urmeaza sa anunte o decizie pe aceasta tema in cursul unii martie, informeaza AFP. Sondajul,…

- Guvernul Japoniei intentioneaza sa interzica prezenta spectatorilor din strainatate la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din cauza temerilor legate de raspandirea coronavirusului, a anuntat miercuri cotidianul Mainichi, citand mai multe surse anonime, informeaza Reuters. Decizia finala in aceasta chestiune…

- Desfasurarea in siguranta a Jocurilor Olimpice de la Tokyo va fi dificila fara o carantina stricta, dar masura va incuraja sportivii si spectatorii sa participe cu incredere la intrecerile olimpice, a opinat Craig Tiley, presedintele Tennis Australia si directorul Grand Slam-ului de la Melbourne,…

- Sprijinul pentru organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, programate pentru aceasta vara dupa o amanare de un an cauzata de pandemia de coronavirus, este la cel mai scazut nivel in Japonia, potrivit unui sondaj efectuat duminica, in mijlocul celui de-al treilea val al pandemiei in arhipleagul nipon,…

