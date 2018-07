Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre americani dezaproba modul in care presedintele Statelor Unite Donald Trump gestioneaza relatiile cu Rusia, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos realizat dupa summitul sau controversat si conferinta de presa comuna cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza miercuri Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "Relatiile noastre cu Rusia nu au fost NICIODATA atat de proaste,…

- Aproape doua treimi dintre germani considera ca presedintele american, Donald Trump, este o amenintare mai mare la adresa pacii mondiale decat presedintele rus, Vladimir Putin. Asa arata un sondaj YouGov dat publicitatii cu numai o zi inaintea summit-ului celor doi lideri, ce va avea loc pe 16 iulie…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a consolidat marti relatiile cu Bulgaria, in cadrul demersurilor sale de a construi canale de comunicare cu state abordabile din estul Uniunii Europene, in pofida tensiunilor cu blocul comunitar in ansamblul sau, relateaza dpa. Vladimir Putin si omologul sau bulgar,…

- Marea majoritate a germanilor considera ca relatiile dintre tara lor si Statele Unite s-au inrautatit sub presedintia lui Donald Trump, potrivit unui sondaj de opinie, al doilea in tot atatea zile, scrie agerpres.ro.