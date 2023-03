Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova se situeaza pe primul loc in intentiile de vot ale moldovenilor, in cazul in care duminica viitoare ar avea loc alegeri, conform unui sondaj realizat de compania CBS-Research pentru WatchDog.

- Inca un sondaj sociologic arata ca partidul de guvernamant pierde puterea. Potrivit cercetarii IMAS, prezentate astazi, in cazul unor alegeri anticipate, PAS ar obține doar 24,8 la suta din voturi, in timp ce opoziția, reprezentata de BCS și Partidul „ȘOR” ar obține 37,6 la suta.

- Si Romania este profund ingrijorata de informatiile comunicate de presedintele Moldovei, Maia Sandu, cu privire la intentiile Rusiei de a destabiliza si submina tara noastra. Despre asta a scris pe pagina sa de Twitter, presedintele Camerei Deputatilor de peste Prut, Marcel Ciolacu.

- In cazul unui razboi de aparare impotriva invaziei Rusiei sau a armatei transnistrene, aproape jumatate dintre cetațenii Republicii Moldova ar ramane fara nicio reacție, releva un sondaj realizat telefonic, in ianuarie curent, de CBS Research, la comanda ONG-ului WatchDog. Aproximativ 46% dintre cei…

- Cel puțin trei formațiuni ar accede in viitorul Parlament, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj realizat telefonic in ianuarie de CBS Research, la comanda ONG-ului WatchDog, scrie Ziarul Național.md . Potrivit cercetarii sociologice, cele mai multe…

- 27,0% dintre moldoveni sunt de parere ca șefa statului, Maia Sandu, poarta cea mai mare vina pentru creșterea prețurilor la gaz in Republica Moldova. Cel puțin asta arata un sondaj realizat și prezentat de WatchDog.md. Sondajul a fost realizat in perioada 17 - 26 ianuarie 2023, pe un eșantion de 1001…

- Maia Sandu ar fi realeasa in funcția de președinta a RM, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, potrivit ultimului sondaj realizat de Watchdog.md. 28,2% dintre respondenți au ales-o pe aceasta, 17,6% pe Igor Dodon, iar pe Ion Ceban - 8,5%.

- Maia Sandu i-a transmis, duminica, 29 ianuarie, un mesaj de felicitare noului presedinte al Cehiei, Petr Pavel. „Aștept cu nerabdare sa continuam dialogul constructiv dintre Republica Moldova și Cehia” a scris Maia Sandu pe Twitter