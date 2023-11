Stiri pe aceeasi tema

- Dacia și Ford Otosan au produs un numar de 425.090 de autoturisme, in primele zece luni din 2023, un nivel egal cu perioada similara din 2022 respectiv 424.973 unitați, arata datele transmise vineri de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Din total, Dacia a produs 264.801 de…

- 44% dintre romani știu ca daunele provocate accidental vecinilor pot fi acoperite in baza asigurarilor facultative pentru locuințe, conform celei mai recente cercetari sociologice realizate de IRES, la solicitarea UNSAR. Chiar și in aceste condiții, din cele 73 de dosare de dauna despagubite in fiecare…

- ”Cutremurul si incendiul continua sa fie principalele riscuri de care se tem romanii atunci cand vine vorba despre locuintele lor (peste 50%)”, conform celui mai nou studiu sociologic realizat de IRES la solicitarea UNSAR. Acest top al riscurilor este completat de furtuni si vijelii (29% dintre romani),…

- ”4 din 5 romani se declara interesati si foarte interesati de asigurarea locuintelor si a bunurilor pe care le detin, iar 2 din 5 romani spun ca vor incheia anul urmator atat polita obligatorie PAD, cat si pe cea facultativa dedicata locuintei”, arata rezultatele celui mai nou studiu sociologic realizat…

- ”Efectele schimbarilor climatice sunt resimtite de romani. Astfel, acestia declara ca se simt amenintati in special de valurile de caldura (43% dintre romani), de seceta (25%), furtuni (12%), inundatii (3%), dar si de incendiile de vegetatie (1%)”, conform celui mai recent studiu sociologic realizat…

- De luna viitoare, romanii care doresc inscrierea unei proprietati in Cartea Funciara vor fi obligati sa prezinte o asigurare obligatorie a locuintei. Din 2008 Romania are o lege prin care orice proprietar de locuința este obligat sa incheie o polița de asigurare impotriva dezastrelor naturale ( PAID…

- Accident rutier in municipiul Brașov, pe str. Zizinului, intre un autoturism și o motocicleta pe care se aflau 2 persoane. In urma accidentului au rezultat doua victime. La fata locului s-au deplasat un echipaj SMURD si o ambulanța. Se intervine pentru acordarea asistentei medicale victimelor.Revenim…

- Lovitura pentru romani: potrivit noilor masuri publicate de Guvern, acestia nu mai pot plati amenzile la jumatate. Pana acum, sanctiunile contravenționale aplicate de ANAF puteau fi achitate la jumatate din suma in termen de 15 zile. Veste proasta pentru romani de la ANAF. Proiectul de lege publicat…