SONDAJ: Mai mult de o treime dintre români consideră că investiţiile în infrastructura energetică ar reduce costurile cu energia pentru populaţie ”In 2022 si primul semestru al acestui an, multi romani s-au plans de facturile mai mari la energie, in conditiile in care costurile au avut un avans si de 100% in unele cazuri, fata de aceeasi perioada a anului anterior. Costurile cu utilitatile au urcat mult sau foarte mult in ultimele 12 luni”, considera peste 95% dintre romanii care au participat la un sondaj initiat de CIS Gaz, companie romaneasca activa in industria gazelor naturale, in randul a 1.383 de respondenti la nivel national. Aproape 37% dintre cei intervievati atrag atentia ca investitiile in infrastructura energetica a tarii ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

