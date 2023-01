Stiri pe aceeasi tema

- Portuguese renewable energy provider EDP Renovaveis said on Monday it will take legal action against newly created taxes on energy in Poland and Romania, according to Reuters. Like other European Union countries, Romania and Poland have recently introduced emergency measures to claw back revenue from…

- Persoanele care vor sa treaca din Romania in Ungaria cu autoturismul au de asteptat, sambata la pranz, zeci de minute sau chiar ore. Cel mai ridicat timp de asteptare se inregistreaza in punctul de trecere a frontierei de la Nadlac – 130 de minute, insa si in alte puncte de frontiera se asteapta mult.…

- Patronii nu mai pot menține angajații cu mai multa vechime la salariul minim mai mult de 2 ani. Aceasta prevedere a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2022, ceea ce inseamna ca la inceputul lui 2024 angajații cu vechime mai mare de 2 ani trebuie sa aiba o majorare salariala. Salariile multor romani…

- Președintele Klaus Iohannis este considerat principalul vinovat pentru eșecul aderarii Romaniei la spațiul Schengen, conform unui sondaj CURS realizat la comanda PSD in perioada 9-11 decembrie, conform ziare.com. La intrebarea „Care este principalul vinovat pentru ca Romania nu a intrat in Schengen?„,…

- Premierul ungar Viktor Orban va veni in Romania pe 17 decembrie, la o intalnire la care va fi prezenta și Ursula von der Leyen, transmire presa din Ungaria. Viktor Orban va semna, la Bucuresti, in data de 17 decembrie, un acord privind reteaua electrica care va transporta energie electrica din Azerbaidjan…

- Guvernul a decis in sedinta de vineri ca lucratorii straini care au un contract individual de munca (CIM) inregistrat de mai putin de un an vor putea ocupa un nou loc de munca la un alt angajator doar in baza acordului scris exprimat de angajatorul initial, dat fiind ca acesta este cel care suporta,…

