Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea mult așteptata dintre cei doi candidați ramași in cursa prezidențiala din Franța ar putea sa nu schimbe opiniile alegatorilor, a declarat un expert francez in comunicare politica. Președintele in exercițiu Emmanuel Macron și liderul de extrema-dreapta Marine Le Pen se vor confrunta in cadrul…

- Pregatirile pentru dezbaterea televizata de miercuri dintre cei doi candidați la alegerile din Franța sunt aproape de final. Emmanuel Macron și Marine Le Pen, impreuna cu echipele de consilieri, pun la punct cea mai buna strategie care sa le aduca victoria.

- Candidata de extrema dreapta Marine Le Pen se apropie de presedintele in exercitiu, Emmanuel Macron, iar prezenta electoratului la urne in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta va fi si mai redusa decat in primul tur, arata un sondaj preluat marti de Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a obtinut 27,60- din voturi la primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. Marine Le Pen, principala sa contracandidata, a luat 23,41-, arata rezultate oficiale dupa numararea a 97- din voturi. Cei doi se vor infrunta in turul al doilea, care va avea loc pe…

- „Nimic nu este jucat” in ceea ce privește turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, de pe 24 aprilie, a transmis duminica dupa incheierea primului tur presedintele in exercitiu Emmanuel Macron, care s-a clasat pe primul loc, in fata candidatei de extrema-dreapta Marine Le Pen, relateaza…

- Emmanuel Macron ar urma sa caștige in turul al doilea impotriva lui Marine Le Pen, cu un scor de 51% fața de 49%, potrivit unui sondaj IFOP, informeaza Le Figaro. Scorul ar fi astfel mult mai strans decat in urma cu cinci ani, cand Emmanuel Macron a caștigat cu 66,1% din voturi impotriva a 33,9%…

- Cu doua zile inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, un nou sondaj, realizat de Elabe-Opinion, pentru BFMTV/L'Express/SFR, ii arata din nou pe Emmanuel Macron și Marine Le Pen aproape la egalitate. Primul este creditat cu 26% din intențiile de vot fața de 25%, informeaza publicația entreprendre.fr.…

- Marine Le Pen, principala adversara a lui Emmanuel Macron in alegerile prezidențiale din Franța ce vor avea loc luna aceasta, continua sa caștige teren in fața actualului președinte, potrivit ultimului sondaj publicat in ziarul Le Monde, informeaza Reuters.