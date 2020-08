Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea SONDAJ| 8 candidați pentru Primaria Abrud, in cadrul alegerilor locale din acest an. Cu cine veți vota? SONDAJ| 8 candidați pentru Primaria Abrud, in cadrul alegerilor locale din acest an. Cu cine veți vota? In data de 27 septembrie 2020, locuitorii Abrudului sunt solicitați la urnele…

- Lupta pentru locul de primar al orașului OCNA MUREȘ a inceput. Candidații care și-au anunțat pana acum intenția de a ocupa aceasta funcție sunt: Ion Daniel Jinaru – PSD, Marius Jurca – USR-PLUS, Silviu Vințeler – PNL, Mircea Leahu – PRO Romania. Citește și SONDAJ Alba24: Cine doriți sa fie viitorul…

- Lupta pentru locul de primar al orașului TEIUȘ a inceput. Candidații care și-au anunțat pana acum intenția de a ocupa aceasta funcție sunt: Mirel Vasile Halalai – PSD, Aura Alexandra Ardelean – USR-PLUS, Aurel Breaz – PNL, Octavian Rusu – PRO Romania, Andreea Pop – ALDE. Citește SONDAJ ALBA24: Cine…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Nume sonore pe LISTA de candidați a PNL la consiliul local Alba Iulia: De la asistenta medicala care lupta impotriva COVID-19 și cantareț renumit de muzica populara PNL Alba Iulia prezinta in cadrul unei conferințe de presa lista consilierilor locali care vor candida la alegerile…

- Ziarul Unirea DEFINITIVAT 2020 IN ALBA Rezultatele examenului, PUBLICATE pe site-ul Ministerului Educației. 70 de candidați din 101 au promovat in acest an Primele rezultate ii așteapta pe cei 101 de profesori din Alba care au susținut examenul de Definitivat in 22 iulie. Cei care doresc sa depuna…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat marți, in plenul Camerei Deputaților, la dezbaterea moțiunii simple impotriva sa, ca in minister se da „o lupta acerba” pe funcții.Citește și: Document oficial: Guvernul Orban a creat 1.203 locuri de munca la stat . „In ultima luna se da o lupta…

- Ziarul Unirea ADMITERE 2020: ISU Alba recruteaza candidați pentru formarea initiala a personalului MAI: Condiții și termen limita pentru inscrieri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al Judetului Alba selectioneaza candidati pentru concursurile de admitere in institutiile de invatamant…

- Ludovic Orban a declarat ca partidul sau nu se schimba, mai ales ca are și amintirea neplacuta a alegerilor din 2016, cand s-au rulat patru candidați, iar rezultatul aafost dezastruos. Rares Bogdan a anuntat cand ar putea avea loc alegerile locale. USR si PMP sunt de acord cu propunerea PNL…