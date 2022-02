Sondaj. Lugojenii au stabilit ce culoare vor avea noile autobuze electrice

Stiri pe aceeasi tema

- In Marea Britanie, crește cererea de mașini electrice. Vanzarile de autoturisme noi din marele regat au revenit, datorita cererii in creștere pentru vehicule alimentate cu baterii. Inmatricularile de mașini noi au crescut cu un sfert luna trecuta, potrivit datelor preliminare ale Societații Producatorilor…

- Producatorul european de avioane Airbus a primit o oferta solida pentru vanzarea parțiala a subsidiarei Premium Aerotec, care produce și in Romania componente de fuselaj pentru industria aeronautica. Airbus negociaza vanzarea uzinelor Premium Aerotec din Augsburg, Varel și Brașov catre compania germana…

- Una din cele mai populare gustari din Japonia, asemanatoare cu pufuletii nostri, s-a scumpit, dupa mai bine de 40 de ani in care s-a pastrat la acelasi pret. Modificarea a starnit panica in randul cumparatorilor iar analistii prevad o perioada cu inflatie in crestere, fenomen economic extrem de neobisnuit…

- Compania Apa Brașov a lansat in sistemul electronic de achiziții publice licitarea pentru cumpararea a 7 autoturisme electrice, pentru suma de 665.000 de lei plus TVA (circa 22.500 de euro fiecare). Criteriul de atribuire a ofertei caștigatoare este pretul cel mai scazut. Achiziția nu se face cu fonduri…

- Dupa ce sambata seara a expirat starea de urgenta, de luni in Cehia urmeaza sa intre in vigoare reglementari mai stricte, in urma unei decizii a noii coalitii de guvernamant, transmite dpa.Astfel, incepand de luni, adultii care intra in Republica Ceha din alte tari membre UE trebuie sa prezinte…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a anunțat vineri ca se tiparesc taloanele de pensie pentru ianuarie, cu noile valori. Ministrul Muncii anunța, intr-o postare pe Facebook, ca pensiile in luna ianuarie se vor plati la noile valori majorate. El spune ca taloanele de pensie aferente…

- Producatorul de vehicule electrice Nikola a acceptat sa plateasca 125 de milioane de dolari pentru inchiderea acuzatiilor civile ca a fraudat investitorii prin inducerea acestora in eroare in privinta produselor sale, progreselor tehnice si perspectivelor comerciale, a anuntat marti autoritatea de reglementare…