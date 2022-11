Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta aducem la Piatra-Neamț atmosfera sarbatorilor de iarna inspirați din istoria orașului nostru. In urma cu 591 de ani, domnitorul Alexandru cel Bun menționeaza „o casa a lui Craciun de la Piatra”, prima atestare documentara a orașului nostru. In sec. al- XV-lea, așezarea noastra este cunoscuta …

- Regia Naționala a Padurilor – ROMSILVA prin Direcția Silvica Neamt, cu sediul in mun. Piatra Neamt, str. V.A. Urechia, nr. 24, telefon 0233-211696, 0233-219905, fax 023-212736, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti, sub nr. J40/450/1991, cod fiscal RO 1590120, organizeaza la sediul…

- Primaria municipiului Piatra-Neamț s-a implicat in soluționarea problemelor de la Liceul cu Program Sportiv, unde a fost intrerupta alimentarea cu gaze naturale. Primarul Andrei Carabelea a solicitat conducerii liceului sa efectueze plata pentru facturile restante de gaze naturale din veniturile proprii,…

- Si a fost si dezbatere privind soarta Telegondolei si a Bazei Hipice. Ca exercitiu democratic, jos palaria pentru toti cei prezenti. Si, din nou jos palaria, au fost prezenti cam… toti. Reprezentantii municipalitatii, alesii locali de la toate partidele din CL Piatra Neamt – plecaciune pentru PSD ca,…

- Proiectul de hotarare nr. 5, pentru aprobarea dobandirii blocului de active – teren și construcție „Stație plecare telegondola“ prin cumparare, proiect inițiat de primarul Andrei Carabelea și aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 11.10.2022, nu va fi susținut…

- Ca urmare a disconfortului aparut in ultimele zile in traficul din municipiul Piatra-Neamț, astazi a fost convocata Comisia pentru analiza și asigurarea fluidizarii circulației rutiere in municipiul Piatra-Neamț. Serviciul rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț și Poliția Locala Piatra-Neamț…

- Va reamintim ca termenul de atestare a administratorilor de condominii a fost 01.01.2022, conform Legii 294/18.12.2020 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor…

- ■ Radu Paltineanu si Irina Repede fac o o temerara expeditie in tara-continent ■ recent, au ajuns la poalele celui mai mare monolit din lume ■ ei vor sa strabata Australia, de la nord la sud, itinerariul presupunind strabaterea a 13.000 de kilometri ■ Radu Paltineanu, din Piatra Neamt si prietena lui,…