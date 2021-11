Stiri pe aceeasi tema

- În ultimul sondaj efectuat de la comanda PSD, partidului lui Marcel Ciolacu a ajuns la un scor de 38%, PNL a scazut la 18% iar pe locul trei AUR cu 14% urmat de USR cu 11%.La capitolul cum a fost gestionata criza politica, Florin Cîțu este în topul negativ, 89% dintre cei chestionați…

- PSD a ajuns la 38%, PNL a scazut la 18%, pe locul trei AUR cu 14%, iar USR pe locul 4 cu 11%, se arata intr-un sondaj CURS realizat la comanda PSD in perioada 17-22 noiembrie prin metoda interviurilor telefonice cu o marja de eroare de =/- 3,1%. Sondajul a fost prezentat luni in ședința Consiliului…

- „Situația de criza politica in care ne-a adus Iohannis trebuia de mult rezovlata de președinte. Orgoliile și ambițiile lui de a elimina oameni politici, cu Orban asta s-a intamplat, nu cu instituții de forța, ci aparent democratic. Din pacate el, prefera intrarea in criza politica, luptei contra pandemiei.…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 25-30 octombrie 2021, indica faptul ca in ochii romanilor, toata clasa politica este vinovata pentru criza guvernamentala, iar 46% din romani ar fi de acord cu alegerile anticipate. In opinia dumneavoastra, cine este principalul vinovat…

- "Astazi se demonstreaza ce am spus cuin urma cu doua saptamani, și anume faptul ca desemnarea de catre președintele Klaus Iohannis a dl. Dacian Cioloș in funcția de prim-ministru nu este altceva decat o cacialma politica care prelungește și adancește criza politica din Romania.Au trecut doua saptamani…

- Ludovic Orban i-a atacat furibund pe Florin Cițu și pe Klaus Iohannis, in ziua in care a venit la Parlament sa-și depuna mandatul de la șefia Camerei Deputaților. Fostul lider al PNL a calificat desemnarea lui Cioloș drept o „cacealma politica”, susținand ca planul președintelui este de a veni cu o…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat ca premierul este un pion care poate fi sacrificat oricand de președintele Klaus Iohannis. „O criza politica declanșata probabil cu acordul președintelui de la 1 spetembrie, practic a aruncat Romania in aer și in momentul de fața…

- Actuala criza politica lasa bolnavii fara tratamente, atrage atenția Alianta Pacientilor Cronici din Romania. Cei mai afectati sunt bolnavii de cancer si cei cu HIV/SIDA. “Printre cei mai afectati de situatia actuala sunt pacientii bolnavi de cancer si pacientii cu HIV/SIDA; pentru acestia din urma,…