- Fac slalom printre masini in fiecare dimineata. Zeci de parinti din orasul Ialoveni isi pun viata in pericol atunci cand isi duc copiii la gradinita. Si asta pentru ca sunt nevoiti sa mearga pe drum, din cauza ca nu exista trotuar.

- 2 total views …pur politic, in al 12-lea ceas, cu privire la problema intarzierii livrarii agentului termic catre populație in anumite zone ale municipiului, sa ascunda de fapt realitatea. Care realitate? Foarte mulți susțin ca pentru CET falimentul bate la ușa, societatea scaldandu-se intr-un management…

- SONDAJ| Ar trebui inchise școlile daca se trece de incidența de 6 la mie? Ar trebui inchise școlile daca se trece de incidența de 6 la mie? In prezent, in cazul in care o localitate depașește incidența de 6 infectari de COVID la o mie de locuitori, unitațile școlare din aceasta iși muta activitatea…

- Formația italiana Maneskin, care a caștigat Eurovision, precum și jucariile Simple Dimple și Pop It se numara printre preferințele din online ale copiilor, in aceasta vara, conform unei cercetari Kaspersky, potrivit Mediafax. In acest timp, TikTok a reușit sa depașeasca WhatsApp pe lista de…

- Aproape jumatate dintre liderii intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din intreaga lume (43%) au ales sa-si pastreze angajatii, cu orice pret, pe fondul pandemiei, reiese din rezultatele unui sondaj realizat de Kaspersky. Potrivit cercetarii, publicata vineri, in acest context, provocarea prioritara…

- Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, Iulian Cristache, a spus la „Interviurile lui Cristoiu”, de la Aleph News, ca ordinul ministerelor Educatiei si Sanatatii privind regulile la incepere a anului școlar este discriminatoriu. Iulian Cristache afirma ca ordinul este discriminatoriu…

- De peste doi ani de zile Claudia Patrașcanu sunt in proces pentru custodia copiilor lor. Iata ca acum, inainte de inceperea școlilor, cei doi au cazut de comun acord pentru baiețeii lor. Gabriel Alexandru si Nicolas Mihai ii vor avea in prima zi de școala pe ambii parinți alaturi. „Copiii vor incepe…

- Peste 70 de copii bolnavi de COVID sunt internați in secțiile de terapie intensiva, spune ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. Mihaila a fost intrebata miercuri despre numarul copiilor bolnavi de COVID internați in ATI. „Ieri, numarul de copii din secțiile de terapie intensiva depașea 70”, a raspuns…