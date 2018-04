Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre romani vor sta acasa in mini-vacanța de 1 mai, 20% se pregatesc de o ieșire la padure, iar 15% merg la munte. Litoralul romanesc și City Break-urile completeaza clasamentul, fiecare insumand 6% dintre opțiuni. Dintre cei care opteaza sa petreaca mini-vacanta departe de casa, o…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, da asigurari turistilor care doresc sa-si petreaca minivacanta de 1 Mai pe litoralul Marii Negre ca plajele sunt pregatite sa ofere conditii optime pentru odihna si recreere. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, Ioan Denes a vizitat joi, inopinat,…

- Ministrul Apelor și Padurilor a vizitat astazi, inopinat, plajele din Vama Veche, Constanța, Mamaia și Navodari pentru a verifica la fața locului stadiul de pregatire pentru minivacanța de 1 Mai

- Activitațile de pregatire a plajelor de pe Litoral pentru minivacanța de 1 Mai au inceput inca de la inceputul lunii februarie. Au fost amenajate și predate catre utilizatorii de plaje acele suprafețe care fac obiectul contractelor de inchiriere, urmand ca pana la 1 mai sa fie finalizate lucrarile și…

- Litoralul romanesc este unul dintre principalele puncte de atractie din tara. In fiecare vara sute de mii de turisti ajung in statiunile din judetul Constanta. Si nu putini sunt cei care vor sa se bucure de briza marii si in restul anului. Ce lasa insa turistii, dar si unii constanteni in urma? Tone…

- iar mai bine de o treime dintre ei cheltuiesc intre 50 si 100 de lei pentru cadou Șapte din 10 romani vor sarbatori tradiționalul Dragobete, iar peste o treime aloca intre 5 și 10% din venituri pentru cadourile facute persoanei iubite, in ziua de 24 februarie. Pe primul loc pe lista articolelor cel…

