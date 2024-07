Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre romani considera ca tara se indreapta intr-o directie gresita, in principal din cauza modului in care este guvernata, indica un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Peste o treime considera ca directia in care se indreapta tara este buna, pentru cei mai multi principalul…

- Tinerii iși doresc sa invețe in școala pe baza unor programe bazate pe exemple practice si scenarii reale de viata, in timp ce școala le servește aceleași metode de acum 30 de ani. Lipsa reformei reale și finanțarea scazuta, printre vinovatele de decalaj.

- Peste jumatate dintre romani cred ca alegerile locale, europarlamentare, prezidentiale și parlamentare din acest an vor fi organizate mai degraba in mod corect, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP, la comanda News.ro.

- Peste jumatate dintre romani considera ca alegerile din acest an - locale, europarlamentare, prezidentiale, parlamentare - vor fi organizate corect, arata un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Peste o treime considera insa ca alegerile vor fi organizate mai degraba in mod incorect, cel mai…

- Mai mult de 50% dintre romani cred ca serviciile publice ar beneficia de pe urma unei reforme administrativ-teritoriale. La fel de mulți ar fi de acord cu comasarea unor localitați și cu inființarea unor regiuni care includ mai multe județe, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

- Ideea republicii parlamentare, in care presedintele sa fie ales de membrii Parlamentului, este sustinuta de numai 13,3% dintre cei chestionati, releva un sondaj INSCOP realizat la comanda News.ro.

- Potrivit unui studiu realizat recent, doar o treime dintre romani se simt fericiți și impliniți la locul de munca. The post VOLUM DE MUNCA Sondaj: 34% dintre romani sunt fericiți și impliniți la munca first appeared on Informatia Zilei .

- Alianta PSD-PNL ar reuși sa ia 46,6% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri europarlamentare, inregistrand o creștere procentuala de aproape 3%. Pe locul doi ar fi AUR (16,7%), care inregistreaza o scadere de aproape 4%, iar pe trei Alianța Dreapta Unita (13.8%).