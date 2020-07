Un sondaj realizat de IRSOP, dat publicitații joi, o arata pe Gabriela Firea in fruntea preferințelor bucureștenilor in vederea alegerilor locale.Gabriela Firea este cotata cu 45%, in timp ce Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR pentru Primaria București, are 38%. In acest sondaj, pe locul al treilea se afla Viorel Catarama, care are o cota de 9%. Conform sondajului, Gabriela Firea ar beneficia de baza ei de sustinatori traditionali, care e mai extinsa si mai loiala decat electoratul care il sprijina pe Nicușor Dan, iar in comparatia directa a calitatilor percepute, Firea are un avans…