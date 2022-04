Sondaj IRES. Teama de sărăcie a românilor a fost înlocuită cu frica de război! Peste trei sferturi dintre romani urmaresc evenimentele din Ucraina, iar 60% spun ca le este teama ca Romania este in pericol de a fi invadata in urma atacurilor Rusiei in tara vecina, arata un sondaj de opinie realizat de IRES. 79% dintre participantii la sondaj au spus ca urmaresc personal evenimentele din Ucraina, iar 21% […] The post Sondaj IRES. Teama de saracie a romanilor a fost inlocuita cu frica de razboi! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

