Conform unui sondaj recent realizat de IRES, majoritatea parinților iși doresc ca din luna februarie sa fie reluate cursurile in școli. 70% dintre parinți vor ca elevii sa se intoarca fizic la cursuri. Conform IRES, 1 din 5 parinți ar prefera sa existe in continuare sistemul hibrid, iar 4% vor sistemul online. Parinții copiilor de gradinița și celor din preuniversitar ar vrea ca școala sa inceapa cit mai repede cu putiința. 2 din 10 parinți ar dori ca școala sa inceapa dupa ce rata de infectare scade sub 3 la mie. 6% considera ca școala sau gradinița, in format fizic, ar trebui sa inceapa dupa…