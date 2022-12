Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, ii surclaseaza la capitolul incredere, potrivit unui sondaj, pe cei mai importanti lideri politici – Klaus Iohannis, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, relateaza Agerpres. Datele cercetarii sociologice, realizate in perioada 7-12 decembrie de IRES,…

- Datele cercetarii sociologice, realizate in perioada 7-12 decembrie, indica faptul ca 34% dintre romani au multa si foarte multa incredere in Isarescu.Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sunt urmatorii in clasament, 21% dintre respondenti avand foarte multa…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, ii surclaseaza la capitolul incredere, potrivit unui sondaj, pe cei mai importanti lideri politici - Klaus Iohannis, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un sondaj realizat de Ires arata ca la capitolul increderea in primii oameni in stat, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, este creditat cu multa și foarte multa incredere de 39% dintre participanții la sondaj. El este urmat de președintele Camerei Deputaților (și al Partidului…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza luni si marti o vizita de lucru in Romania. Luni, Roberta Metsola va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca, dar si cu presedintii Camerei si Senatului – Marcel Ciolacu si Alina Gorghiu. De la ora 18,00,…

- In perioada 19-20 decembrie 2022, presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizita de lucru in Romania. Ea va avea intalniri cu Klaus Iohannis, președintele Romaniei, cu Nicolae Ciuca, prim-ministrul Romaniei, Alina Gorghiu, președinta Senatului Romaniei, și cu Marcel Ciolacu,…

- UPDATE – Angel Tilvar a depus, luni, juramantul de investitura in functia de ministru al Apararii, in fata presedintelui Klaus Iohannis, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni. Au mai participat presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, 17 octombrie, ca nu a existat o discutie privind schimbarea lui Vasile Dincu din functia de ministru al Apararii si a precizat ca i se pare absurd ca Dincu sa fie inlocuit dupa ce a afirmat ca un razboi se termina cu o negociere.„Eu am spus foarte…