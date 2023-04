Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii individuali din Romania se așteapta la un 2023 profitabil, dar increderea lor in economia locala ramane scazuta, arata cel mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat. In timp ce politicienii discuta pe larg despre deficitul bugetar și datoria suverana in creștere a Romaniei, investitorii…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,1% cat estima in toamna pana la 2,4%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara internationala, informeaza AGERPRES . Conform…

- Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini de la un avans de 4,8% in 2022, pana la unul 2,4% in 2023, pentru ca anul viitor sa accelereze pana la 3,7%.In ceea ce priveste inflatia, FMI prognozeaza ca Romania va inregistra in acest an o crestere medie anuala de 10,5%, dupa un avans…

- Studiu Deloitte Legal Siguranța datelor cu caracter personal și protecția consumatorilor sunt domeniile de reglementare care prezinta cel mai mare potențial de creștere a activitații de litigii in urmatorii trei ani, susțin 64%, respectiv 59% dintre companiile romanești participante la studiul Deloitte…

- „Piata de capital din Romania a inceput anul cu o serie de cresteri semnificative la nivelul indicilor BET, care include cele mai tranzactionate 20 de companii, si BET-TR, care include si dividendele oferite de acestea. Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) incluse in acesti indici au…

- Aproape un sfert dintre investitorii romani (23%) se tem de o recesiune globala in acest an, 21% se tem de inflatie si 18% de un conflict international, potrivit unui sondaj realizat de o platforma de investitii, informeaza AGERPRES . Totodata, 9% dintre acestia se tem de o eventuala majorare a impozitelor.…

- ”Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, vorbeste in ultima perioada despre noi cresteri de taxe, incalcand un principiu de baza al Codului Fiscal, acela ca mediul de afaceri are nevoie de PREDICTIBILITATE. Coalitia are UN PROGRAM DE GUVERNARE ASUMAT, in care aceste propuneri ale lui Marcel Ciolacu NU SE…