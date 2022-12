Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, la intilnirea de la București cu omologul sau ucrainean, Dmitri Kuleba, printre altele, a exprimat din nou cererea catre aceasta țara de a recunoaște "inexistența limbii moldovenești". Despre acest lucru a anunțat Ministerul roman de Externe. Observatorii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri, intr-o cnferința de presa, ca nu va exista o pace „durabila” daca Rusia castiga razboiul din Ucraina și a subliniat ca negocierile depinde de ceea ce se intampla pe campul de lupta, motiv pentru care Alianta va continua sa fie alaturi…

- Cum vad romanii situația actuala a țarii57% cred ca situația actuala din Romania este mai rea decat in 198939,1% cred ca situația Romaniei va fi mai buna in 2050 decat acumCe ar face romanii pentru un mediu mai bun68,4% vor surse de energie prietenoase cu mediul51,5% au raspuns ca ar reduce consumul…

- Experti rusi isi exprima la televiziunea de stat teama ca populatia s-ar putea revolta ca in 1917. In vreme ce locuitorii din Herson sarbatoresc inca eliberarea orasului lor, reputatia lui Putin se degradeaza din ce in ce mai mult in Rusia. Scutindu-se de umilinta unei primiri glaciale, Putin a preferat…

- Aproape 30.000 de cetateni ai Federatiei Ruse au trecut frontiera Romaniei de la debutul razboiului din Ucraina, in luna februarie, dar doar cateva sute au ramas pe teritoriul nostru, potrivit Poliției de frontiera citata de Știrile ProTV, relateaza News.ro. Din cei aproape 30.000 de cetateni rusi care…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, referindu-se la ”noua evolutie a narativului” Rusiei, ca „Romania, ca parte a NATO, este pregatita pentru orice scenariu”. „Nu isi doreste nimeni razboiul, in afara de Rusia, Rusia care a atacat Ucraina. Iar noua evolutie a narativului, care este o amenintare…

- ”Romania este intr-o situatie, pe de o parte, extrem de complicata din motive legate de razboiul dus de Rusia impotriva Ucrainei, pe de alta parte, cred ca este bine sa se stie ca romanii si Guvernul Romaniei nu stau degeaba, se implica , muncesc si, in mod, pentru multi surprinzator, pentru mine,…