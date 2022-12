Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50% dintre romani cred ca situatia din tara este mai rea decat in 1989, potrivit unor sondaje realizate de INSCOP Research, in cadrul proiectului "Romania Agenda 2050", la comanda Strategic Thinking Group.

- Numarul de pasageri ai companiilor aeriene ruse a scazut cu 20% in septembrie, fata de anul trecut, deoarece impactul sanctiunilor occidentale continua sa afecteze sectorul aviatiei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dolarul a scazut cu 2,03%, BNR anuntand un curs de numai 4,8676 lei/dolar, mult sub maximul atins de moneda americana. Dolarul urcase pana la 5,1794 lei pe 28 septembrie, cu aproape 6% peste valoarea anuntata miercuri de BNR. Euro a scazut cu 0,5%, pana la o cotatie de 4,8793 lei/euro, depasind dolarul…

- Cererea de locuințe a scazut in ultima perioada pe piața brașoveana, susțin agenții imobiliari, care pun aceasta tendința pe seama dobanzilor care au crescut foarte mult la creditele bancare. In acest context, prețurile caselor și apartamentelor au scazut, in medie, cu 1,8 %, la Brașov. Cu toate acestea,…

- Conform datelor publicate de INS puterea de cumparare a romanilor a scazut in 2022. Salariul mediu net a crescut in luna august cu 12,8% fața de aceeași luna din 2021, insa inflația oficiala in august era de 15,3%.In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai…

- Numarul locurilor de munca create de angajatorii americani in septembrie a depasit estimarile analistilor, iar rata somajului a scazut la 3,5% ceea ce arata ca Rezerva Federala a SUA (Fed) este in grafic pentru o noua majorare a dobanzii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- FOTO| Apa de la Taul Mare, care amenința locuitorii din Roșia Montana, a scazut cu 135 cm: Se continua refularea FOTO| Apa de la Taul Mare, care amenința locuitorii din Roșia Montana, a scazut cu 135 cm: Se continua refularea Se continua refularea apei din lacul de acumulare piscicola cu 3 motopompe…

- Analiza EY Volumele IPO la nivel mondial au scazut cu 44%, iar veniturile au scazut cu 57% la noua luni, fața de aceeași perioada a anului trecut Piața americana urmeaza sa inregistreze cele mai mici venituri din IPO-uri din 2003 incoace Cel mai mare volum de oferte publice inițiale se inregistreaza…