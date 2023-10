Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre romani considera ca statul are datoria sa ii ajute indiferent de situatie si peste jumatate cred ca Guvernul trebuie sa creasca salariile chiar daca economia scade, cu 20% mai multi decat acum 10 ani, releva datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Comparativ cu acum…

- Mai mult de doua treimi dintre romani considera ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita, peste 40% cred ca economia va avea o evolutie negativa, iar un procent similar declara ca situatia economica a familiei lor este mai proasta decat in urma cu un an, in timp ce aproape 30% cred…

- Stire de presa Bucuresti, 13 septembrie 2023 20 DE STRAINI AFLATI IN SITUATII ILEGALE AU FOST PRELUATI DE POLITISTII DE IMIGRARI DIN ARAD, DE LA POLITISTII DE FRONTIERA Politistii din cadrul Serviciului pentru Imigrari Arad au preluat ieri de la politistii de frontiera 20 de straini din India si Pakistan,…

- Primarul Capitalei și ministrul Energiei iși arunca reciproc responsabilitatea pentru lipsa apei calde din București, in timp ce locuitorii Capitalei sunt nevoiți șa iși incalzeasca apa la aragaz.Jumatate dintre bucureșteni stau de trei saptamani fara apa calda in robinete din cauza faptului ca unele…

- Se dau terenuri gratuite pentru tineri. Care sunt regulile și cine se poate bucura de ele? Condițiile sunt extrem de simple. Tinerii de pana in 35 de ani pot obține gratuit, de la autoritaților locale, terenuri de pana la 1.000 de metri patrati, pentru a construi pe acestea o casa. Este vorba despre…

- Șomajul in randul tinerilor de sub 24 de ani se apropie de 22%, de 4 ori mai mare decat media pe țara. HotNews s-a aplecat puțin asupra acestei categorii de tineri pentru a incerca sa ințelegem de ce e atat de mare șomajul in randul tinerilor

- Reducerile cheltuielilor bugetare a ramas doar pe hartie. In realitate, robinetul la angajari pe banii statului a ramas deschis. 14.000 de angajari la stat au fost facute de la inceputul acestui an. Dintre acestea 90% au fost funcții de execuție, conform unui studiu realizat de o platforma de recrutare…