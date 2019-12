Un sfert dintre cei care au participat la un sondaj de opinie declara ca face economie maxima la consumul de energie, in contextul in care aproape 90% cred ca risipa de resurse energetice contribuie la accelerarea schimbarilor climatice. Pentru majoritatea, costul energiei este motivul principal de reducere a consumului, insa un procent important invoca și poluarea. Acestea sunt date ale unui sondaj de opinie realizat la nivel național de INSCOP Research, la comanda Energy Policy Group (EPG), in cadrul Proiectului Romania Eficienta.