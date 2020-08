Stiri pe aceeasi tema

- "Lupta pentru Capitala va fi una intre doua partide mari și partide mai mici, cum este și PMP. Avem doi candidați, Gabriela Firea și Nicușor Dan, care au doua partide-pivot: o alianța care a reușit sa se infiripeze și care are majoritatea intențiilor de vot in acest moment, plus PSD. Celelalte partide…

- Politologul Cristian Pirvulescu susține ca fostul președinte Traian Basescu va candida sigur la Primaria Capitalei, altfel va ingropa definitiv PMP-ul. Pirvulescu considera ca odata intrat in cursa, Basescu va rupe din toate zonele și nu favorizeaza un anumit candidat.Citește și: SONDAJ CURS:…

- Basescu s-a declarat surprins de promisiunile pe care Nicușor Dan le-a lansat in cursa pentru Capitala, descriindu-le drept utopii. Fostul președinte i-a sfatuit sa abordeze lubta electorale cu prudența și pragmatism, și a ținut chiar sa le sugereze un exemplu de proiect „caștigator”. „Nicușor Dan…

- Fostul ministru Miron Mitrea spune ca razboiul pe Capitala se va da intre Traian Basescu, daca intr-adevar acesta va candida, și Gabriela Firea, nu cu Nicușor Dan. Mitrea considera ca Ludovic Orban sacrifica Bucureștiul pentru a nu-și crește un rival in partid.Citește și: VERDICT POLITIC cu…

- Șeful PMP, Eugen Tomac, dezvaluie ca PNL a acceptat solicitarea USR ca partidul sau sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. PMP va candida singur la alegerile din Capitala, iar Traian Basescu intra in cursa pentru un nou mandat de primar, cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.…

- Candidatura lui Traian Basescu l-ar afecta mai mult pe Nicusor Dan decat intrarea in cursa a lui Victor Ponta pe Gabriela Firea, PMP fiind un partid redutabil in Capitala. Mai mult, candidaturile PMP ar putea sa-i faca pe liberali sa piarda mai multe primarii.

- Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, lanseaza un atac dur la adresa fostului sau coleg de partid, Victor Ponta despre care spune ca este cel mai mare mincinos.Dupa Victor Ponta sau Traian Basescu, bucureștenii s-ar putea trezi cu un nou candidat surpriza la Primaria Capitalei. Marian Vanghelie,…

- Primarul Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, a folosit vizita lui Ludovic Orban în Centrul Vechi din București pentru a se lauda cu ”realizarile” din timpul mandatului sau. Ea a susținut ca se bucura ”sincer„ ca premierul liberal s-a simțit bine, grație consolidarii…