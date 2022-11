Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea inițiata de PNL: persoanele care au fost condamnate definitiv nu mai pot candida la alegerile locale, parlamentare și prezidențiale. PNL a inițiat proiectul in 2017. Printre inițiatori se numara parlamentarii Alina Gorghiu și Raluca Turcan. Deputatul PNL,…

- PNL a inițiat proiectul in 2017. Printre inițiatori se numara parlamentarii Alina Gorghiu și Raluca Turcan. Deputatul PNL, Diana Morar, a depus toate eforturile in Camera Deputaților ca legea sa iasa in forma adoptata. Deși au existat mai multe proiecte asemanatoare, PNL este partidul care a reusit…

- Bucurestenii sunt nemultumiti de activitatea primarului Capitalei, o arata un sondaj CURS realizat in perioada 6-19 octombrie.Mai mult de jumatate dintre cei intervievati, 59% mai exact spun ca activitatea primarului Nicusor Dan este una proasta. Pe cand doar 20% considera ca acesta face o treaba buna.…

- Criteriile de integritate asumate intern de PNL inca din anul 2015 și promovate ca proiect legislativ in anul 2017 de actuala președinta interimara a Senatului, Alina Gorghiu, au devenit acum lege prin eforturile constante și indelungate ale parlamentarilor liberali. Doua legi importante pentru reforma…

- Proiectele au fost adoptate cu 248 și, respectiv 250 de voturi "pentru", toate partidele fiind de acord cu noile prevederi.Potrivit noilor reglementari legislative, nu au dreptul de a-și depune candidatura și nu pot fi alese in funcțiile de consilier local, consilier judetean, primar sau presedinte…

- PSD continua sa domine in sondaje, dar și PNL se menține tare pe poziții, inregistrand o noua creștere.Potrivit unui sondaj Avangarde, daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, social-democrații ar ieși caștigatori. La intrebarea „Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare,…

- Partidul Social Democrat va domina alegerile din 2024, potrivit unui sondaj Avangarde, la comanda Digi24. Gabriela Firea este alegerea bucureștenilor la Primaria Capitalei, iar PSD este partidul in care romanii au cea mai mare incredere la alegerile parlamentare.