Sondaj INSCOP. Ce țări europene simpatizează cel mai mult românii Spania si Italia sunt tarile fata de care romanii au cea mai mare simpatie, in urma cu 10 ani aceste pozitii fiind detinute de Marea Britanie si Germania, aflate acum pe pozitia a cincea, respectiv pe pozitia a treia, indica un sondaj realizat de INSCOP Research la comanda News.ro. Sentimentele pozitive fata de R. Moldova si fata de Ucraina au crescut fata de acum 10 ani. Rusia se afla pe ultimul loc al clasamentului, nivelul de simpatie in randul romanilor scazand la jumatate comparativ cu 2013. ”Fata de 2013, remarcam o crestere in 2023 a ponderii sentimentelor pozitive fata de majoritatea tarilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

