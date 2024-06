Stiri pe aceeasi tema

- Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in mai 2024, peste jumatate dintre romani cred ca alegerile din acest an vor fi organizate in mod corect. Corectitudine alegeri Alegerile europarlamentare și locale 57.8% dintre romani cred ca alegerile europarlamentare și…

- Peste jumatate dintre romani considera ca alegerile din acest an - locale, europarlamentare, prezidentiale, parlamentare - vor fi organizate corect, arata un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Peste o treime considera insa ca alegerile vor fi organizate mai degraba in mod incorect, cel mai…

- Un sondaj realizat de INSCOP la comanda Fundatiei Friedrich Naumann pentru Libertate Romania si Republica Moldova releva ca 65% dintre tinerii intervievati considera ca ei reprezinta o forta care va defini rezultatul alegerilor. Desi 35% dintre respondenti sunt sceptici in privinta participarii tinerilor…

- Șase din zece tineri cu varsta cuprinsa intre 18 și 29 de ani și-au declarat intenția de a participa la alegerile din 9 iunie in cadrul unui sondaj INSCOP realizat la comanda Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate, transmite fundația intr-un comunicat de presa. Sondajul a fost realizat telefonic…

- Aproape un sfert dintre alegatori ar opta pentru Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18.2% pentru Marcel Ciolacu (PSD), 13.5% pentru George Simion (AUR), 12.5% pentru Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pentru Nicolae Ciuca, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

- Alianta PSD-PNL ar reuși sa ia 46,6% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri europarlamentare, inregistrand o creștere procentuala de aproape 3%. Pe locul doi ar fi AUR (16,7%), care inregistreaza o scadere de aproape 4%, iar pe trei Alianța Dreapta Unita (13.8%).

- Posturile TV reprezinta principala sursa de informare pentru mai mult de jumatate dintre romani, urmate de retelele sociale (28,3%), arata datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. 43% dintre cei chestionati cred ca retelele sociale sunt cele mai expuse dezinformarii, iar 45,6% considera…

- Peste 80% dintre romani considera ca reducerea mandatului presedintelui la 4 ani (de la 5 ani, cat este in prezent) este o idee buna, indica datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Procentul celor care cred ca presedintele si premierul ar trebui sa faca parte din aceeasi tabara politica…