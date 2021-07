Stiri pe aceeasi tema

- In partea a treia a sondajului „Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea curentului nationalist in era dezinformarii si fenomenului stirilor false” aflam ca cei mai multi respondeti cred ca au fost expusi la informatii false in ultimele luni, dar si ca televiziunea este cea care dezinformeaza.

- In partea a treia a sondajului „Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea curentului nationalist in era dezinformarii si fenomenului stirilor false” aflam ca cei mai multi respondeti cred ca au fost expusi la informatii false in ultimele luni, dar si ca televiziunea este cea care dezinformeaza.

- Capitolul 1: Vest vs Est. Increderea in țari și lideri internaționali Ponderea romanilor care ar prefera sa studieze intr-o țara vestica este de peste zece ori mai mare decat a celor care ar prefera sa lucreze sau sa studieze intr-o țara din Est și doua treimi din populație declara ca prefera drepturile…

- Aproape jumatate dintre romani (47%) cred ca pandemia COVID-19 va mai dura cel putin 2-3 ani, in timp ce 30% considera ca se va incheia in acest an, releva un sondaj de opinie la nivel national realizat de Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV) al Academiei Romane si Elicom

- Facebook a inceput sa testeze o noua interfata, prin care este afisat, pe jumatatea inferioara a ecranului, un mesaj nou atunci cand oamenii folosesc functia Share fara a fi citit inainte articolul. Meniul, care apare imediat dupa apasarea butonului Share, ii da utilizatorului (care nu a citit inainte…

- Mai bine de jumatate dintre angajați (55%) nu se mai așteapta la vreo prima cu ocazia sarbatorilor pascale. Dintre cei care vor primi prima, o treime spun ca nu depind de ea, dar se simt apreciați, transmite Mediafax. Conform unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs, 26% dintre…

- In ultimele doua saptamani presa romana și internaționala abunda in știri despre escaladarea conflictului din Estul Ucrainei dintre trupele guvernamentale și rebelii pro-ruși. Armata rusa a dislocat efective tot mai numeroase in apropierea graniței cu Ucraina și in Peninsula Crimeea, luata cu forța…

- ”Speriati de gandul ca s-ar putea infecta, 37,1% dintre angajatii romani care au participat la un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs declara ca se vor vaccina impotriva Covid-19, in timp ce 16,4% spun ca s-au imunizat deja cu unul din serurile anti-Covid. Intoarcerea la o viata normala,…