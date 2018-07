Stiri pe aceeasi tema

- Harababura politica de la noi are chibiții ei utili, care ii indracesc pe politicienii: institutele de sondare a opiniei publice. Din capul locului, avertizez cetațenii care doresc sa iși faca o idee cat de cat valida asupra percepției sociale, referitor la un partid sau la o personalitate politica,…

- Deficitul la bugetul de pensii s-a redus prin transferul contributiilor cu 56,4%, de la 912 milioane de euro in primul trimestru al anului 2016, la 397,5 milioane de euro in prezent, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV. „In primul trimestru al anului 2016…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in PTF Halmeu, 596 pachete cu țigari, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din Romania. In data de 30 mai, in jurul orei 23.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu,…

- Zeci de persoane care au incercat, astazi, sa iasa sau sa intre in Romania, pe la Moravița, au fost nevoite sa stea ore in șir la coada. Sistemul informatic a fost cazut timp de aproape cinci ore. Reprezentanții Poliției de Frontiera au declarat, pentru PRESSALERT.ro, ca la punctul de trecere dintre…

- Hidrologii au emis, sambata, atentionari Cod galben de inundatii, valabile in urmatoarele ore pe rauri din sase judete din zona Transilvaniei: Alba, Hunedoara, Salaj, Cluj, Bihor si Arad.Prima avertizare emisa de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA , valabila pana la ora…

- Romania va juca la inceputul lunii iunie doua partide amicale, una cu Finlanda pe 5 iunie, iar a doua urmeaza sa fie anunțata. Pentru aceste doua partide, selecționerul Cosmin Contra pregatește cateva convocari surprinzatoare și a anunțat ca va merge in Italia pentru a-i vedea pe Adrian Stoian, George…

- Echipa feminina a Romaniei, la Campionatul Mondial de tenis de masa 2018, de la Halmstad (Suedia). Tricolorele, in sferturi, dupa o victorie splendida cu Coreea de Nord, 3-1, marti seara. Romancele au castigat Grupa C si s-a calificat direct in sferturile de finala. Bernadette Szocs a adus primul punct…