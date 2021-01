Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 60% din numarul total de respondenți s-ar prezenta la urnle de vot daca saptamana viitoarre s-ar organiza alegeri parlamentare anticipate. Mai mult 69,7% apreciaza pozitiv faptul ca in R. Moldova se doresc alegeri noi pentru Parlament. Datele au fost prezentate de Asociația Sociologilor și Demografilor…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, patru partide ar avea șanse de a intra in Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit datelor sondajului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor pe prima poziție s-ar clasa Partidul Acțiune și Solidaritate, pentru care ar vota 24,4% din…

- Alegerile din Republica Moldova intra pe ultima suta de metri iar lupta este stransa intre cei doi candidați la prezidențiale, arata rezultatele sondaului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, prezentat astazi in cadrul unei conferințe de presa. Astfel ca intrebați…

- Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova si Comunitatea „WatchDog.MD si Institutul de Politici Publice au publicat luni, 9 noiembrie, doua sondaje de opinie. Ambele studii arata ca lupta in turul doi al alegerilor prezidentiale intre Maia Sandu si Igor Dodon va fi foarte stransa.

- Cinci partide ar accede in Parlament, daca duminica viitoare ar fi organizate alegerile parlamentare anticipate. Cele mai multe mandate ar obține PSRM. sint datele ultimului sondaj, realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Dintre respondenții care impartașesc anumite…

- Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova a realizat astazi o conferința de presa cu tema „Opțiunile electorale ale cetațenilor din Republica Moldova in preajma turului II al alegerilor prezidențiale”.

- In aceste clipe are loc conferința de presa organizata de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova cu tema „Opțiunile electorale ale cetațenilor din Republica Moldova in preajma turului II al alegerilor prezidențiale”.

