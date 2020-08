Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale din 27 septembrie vor fi total atipice, iar batalia pentru Capitala este de departe cea mai interesanta dintre toate. Alianța dintre PNL și USR-PLUS, dar lasarea pe dinafara a PMP-ului genereaza mari probleme pe dreapta. Pe stanga, PSD i-a lasat in afara jocului pe cei de la Pro…

- PNL e creditat cu 33,4% in sondajul realizat de IMAS la comanda Europa FM in iulie. Liberalii mai cresc puțin, dupa ce, in mai, inregistrau 32,6%. In crestere este si PSD. Social-democratii au ajuns la 23.4% in iulie de la 21.9%, in iunie. Pentru prima data, sondajul IMAS include Alianța…

- „Firea nu va putea sa faca mai mult decat a facut din 2016, iar Nicușor Dan nu poate sa faca mai mult decat ar fi putut in 2016, pentru ca a fost capturat. Ma bucur ca eu și Robert suntem din nou parteneri”, a declarat Victor Ponta, intr-o conferința. Robert Negoița a laudat activitatea de premier…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania si primarul Sectorului 3, Robert Negoita anunta, oficial, duminica, alianta dintre cele doua partide, pentru alegerile locale din septembrie. Alianta se va numi "Pro Bucuresti 2020", Ponta declarand, deja, ca va merge cu un candidat pentru Primaria Capitalei, care va…

- Gabriela Firea a postat, joi, pe pagina de Facebook, un mesaj de candidat la alegerile locale, in care prezinta un slogan, "FIREA OAMENILOR", reprezentand unacronim al numelui sau: "Forța, Iubire, Realitate, Eficiența, Adevar" Oamenilor".Firea spune ca nu isi doreste aliante electorale. Precizarea sa…

- "Eu l-am sustinut pe domnul Ponta la prezidentiale, desi eram insarcinata. Am muncit pana in ultima zi. Trag si acum pentru lucruri pe care le-am spus atunci, la initiativa echipei de comunicare si de marketing politic. Trei saptamani am suferit de parca ar fi fost un membru al familiei mele cand…

- Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS, prin interviuri fata in fata, dupa o perioada in care pandemia a permis doar interviurile telefonice, arata ca viitorul parlament va fi controlat la limita de o eventuala alianta intre PNL, USR, PLUS si PMP. Potrivit…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca, in acest moment, Gabriela Firea este "cel mai bun" candidat din partea social-democratilor la alegerile prezidentiale. "In acest moment, cred ca cel mai bun candidat, din punctul de vedere al PSD, la aceasta atat de inalta functie,…