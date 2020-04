Sondaj IMAS: PNL scade în ritm accelerat. PSD și Pro România sunt în creștere ​PNL înregistreaza cea mai mare scadere în sondaje în luna aprilie ajungând la un procent de 33% în intențiile de vot, cu aproape patru puncte mai puțin decât luna martie, când era cotat cu 36,7%, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Scaderea este continua, începând cu luna ianuarie când PNL avea 47,4%, liberalii pierzând practic în ultimele patru luni nu mai de treisprezece procente în sondaje.



În scadere, potrivit studiului sunt și USR, de la 12,5% în martie, la 10,8% în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL continua sa scada in sondaje, in timp ce PSD si Pro Romania sunt pe crestere, conform Barometrului Europa FM realizat de IMAS in aceasta luna. Astfel, dupa maximul din ianuarie de 47%, PNL a ajuns in aprilie la 33%, dupa ce in martie a avut 36,7%. PSD ajunge la 24,8%, dupa ce in martie a obtinut…

- PNL și PSD au scazut în intențiile de vot în luna martie, creșteri înregistrând USR, PLUS și Pro România, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM, în perioada 5-26 martie, acoperind practic începutul crizei coronavirusului. Astfel fața…

- Partidul Național Liberal pierde aproape 7 procente, fața de luna ianuarie a acestui an, cand inregistra un scor record de peste 47%, arata un barometru IMAS la comanda Europa FM . Scaderi mai mici inregistreaza USR și UMDR, iar celelalte partide cresc ușor. Cea mai mare creștere o inregistreaza PSD.…

- PNL a inregistrat o scadere importanta in privinta intentiei de vot, dupa criza guvernamentala care a lasat Romania cu un guvern interimar in ultima luna. Liberalii au pierdut, intr-o luna, aproape șapte procente in intenția de vot la parlamentare, iar PSD castiga teren. Social-democrații au caștigat…

- ​Liberalii au pierdut, într-o luna, aproape șapte procente în intenția de vot la parlamentare, în vreme ce social-democrații au câștigat cinci puncte electorale, releva ultimul sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM. Potrivit sondajului realizat între 11 și…

- SONDAJ IMAS. Partidul Național Liberal pierde aproape 7 procente, fața de luna ianuarie a acestui an, cand inregistra un scor record de peste 47%, arata un barometru IMAS la comanda Europa FM. Scaderi mai mici inregistreaza USR și UMDR, iar celelalte partide cresc ele ușor. Cea mai mare creștere…

- Liberalii iși continua creșterea in sondaje. Daca duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare 47,4% dintre romani care ar merge la vot ar vota PNL, potrivit unui sondaj IMAS realizat in ianuarie la comanda Europa FM și citat de Hotnews. Studiul indica o creștere de aproape doua procente și jumatate…

- ​Liberalii își continua creșterea în sondaje. Daca duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare 47,4% dintre români care ar merge la vot ar vota PNL, potrivit unui sondaj IMAS realizat în ianuarie la comanda Europa FM. Studiul indica o creștere de aproape doua procente și jumatate…