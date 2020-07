Sondaj IMAS: PNL crește ușor, PSD în revenire / Alianța USR-PLUS, luată în calcul pentru prima dată PNL este în ușoara creștere fața de lunile precedente, fiind situat la 33,4%, însa cea mai mare creștere o are PSD, potrivit sondajului IMAS realizat la comanda Europa FM pentru luna iulie. În același timp, Alianța USR-PLUS este luata în calcul pentru prima oara, fiind cotata la 17,2%.



PNL e creditat cu 33,4%, astfel încât liberalii mai cresc puțin, dupa ce, în luna mai, înregistrau cele mai puține opțiuni din acest an (32,6%).



PSD, în schimb, crește ceva mai mult, de la 21,9% în iunie la 23,4%.



