PNL inregistreaza cea mai mare scadere in sondaje in luna aprilie ajungand la un procent de 33% in intențiile de vot, cu aproape patru puncte mai puțin decat luna martie, cand era cotat cu 36,7%, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Scaderea este continua, incepand cu luna ianuarie cand PNL avea 47,4%, liberalii pierzand practic in ultimele patru luni nu mai de treisprezece procente in...