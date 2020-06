Sondaj IHS Markit: Companiile din zona euro par a fi depășit perioada cea mai dificilă a crizei, dar revenirea va fi lentă Sondaj IHS Markit: Companiile din zona euro par a fi depașit perioada cea mai dificila a crizei, dar revenirea va fi lenta Producatorii din zona euro par sa fi depasit cea mai dificila perioada a crizei coronavirusului, dar activitatile se contracta in continuare puternic, in conditiile in care restrictiile impuse de guverne continua sa limiteze cererea, potrivit unui sondaj efectuat de IHS Markit. Multe ţări din zona euro au început treptat să redeschisă o parte din economii, chiar dacă sunt încă raportate cazuri de coronavirus care a infectat peste 5,8… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii din zona euro par sa fi depasit cea mai dificila perioada a crizei coronavirusului, dar activitatile se contracta in continuare puternic, in conditiile in care restrictiile impuse de guverne continua sa limiteze cererea, potrivit unui sondaj efectuat de Markit, transmite Reuters, potrivit…

- Analiza: Impactul coronavirusului asupra economiei UE s-a diminuat ușor in luna mai, dupa relaxarea unor restrictii Impactul devastator al coronavirusului asupra economiei zonei euro s-a mai diminuat putin in luna mai, dupa ce au fost relaxate o parte din restrictiile impuse de guverne pentru a limita…

- Activitatile economice au fost aproape blocate la nivel mondial in aprilie, din cauza masurilor impuse de guverne pentru a tine sub control raspandirea noului coronavirus, sectorul serviciilor fiind afectat in mod special, arata sondaje in randul liderilor de companii publicate joi, transmite Reuters.…

- Intr-un mediu economic deja destul de afectat chiar inainte de apariția crizei declanșate de noul coronavirus și un context social marcat de valul de romani intorși in țara și de un numar extrem de mare de șomeri, mediul de business din Romania va trebui sa faca fața unei noi amenințari. Companiile…

- Rata somajului in Norvegia luna aceasta a crescut de cinci ori, ajungand la peste 10%, cel mai ridicat nivel din anii 1930, deoarece companiile au anuntat disponibilizari masive si incetarea productiei, pe fondul eforturilor de a limita raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters,…

- Datele, publicate marți, au aratat ca PMI s-a prabușit in zona euro de la 51,6 in februarie la 31,4 in martie. Sondajul masoara activitatea de afaceri in sectorul serviciilor și producției din cele 19 state din zona euro. Aceasta este cea mai mare scadere lunara a activitații de afaceri, de…

- Bursele europene au deschis pe crestere, dupa masurile de stimulare a economiei anunțate pe plan global. Și Wall Street-ul a inchis pe verde Bursele europene au inregistrat vineri a doua sesiune de crestere consecutiva, in urma masurilor de stimulare anuntate in ultimele zile pe plan global, care i-au…

- Companiile aeriene din lume au intrat, marți, si mai adanc in criza generata de epidemia de coronavirus, care s-a intensificat odata cu anularea a mii de zboruri si blocarea traficului aerian catre si dinspre Italia, conform Reuters, potrivit MEDIAFAX.Korean Air Lines a avertizat ca epidemia…