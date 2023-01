Sondaj Ifo: Încrederea oamenilor de afaceri germani în economie s-a îmbunătăţit în ianuarie Indicele climatului de afaceri al Ifo a crescut la 90,2 puncte, de la nivelul anterior de 88,6 de puncte, din cauza ”asteptarilor considerabil mai putin pesimiste”, se arata intr-un comunicat. Acest lucru a lasat in continuare indicele sub nivelul din 2021 si inceputul lui 2022. Companiile au raportat in general o satisfactie mai scazuta fata de situatia lor actuala. Acest lucru a fost compensat de o incredere mai buna privind comertul si de semnale de satisfactie prezenta si optimism pentru viitor din partea firmelor de productie. ”Existau asteptari ca ar putea exista o recesiune in trimestrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

