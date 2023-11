Sondaj: Guvernul și Parlamentul, pe ultimele locuri în topul instituțiilor de încredere. Ce instituții ocupă primele locuri Instituțiile in care romanii au cea mai mare incredere sunt Armata și Biserica, fiind urmate de NATO și UE. Pe ultimele locuri se poziționeaza Guvernul și Parlamentul in topul instituțiilor de incredere pentru cetațenii din Romania, potrivit unui sondaj INSCOP. Armata și Biserica, in care romanii au cea mai mare incredere, iși pastreaza satutul pe care il aveau și acum zece ani, in schimb Guvernul și Parlamentul sau o cota de incredere in mod semnificativ mai scazuta fața de acum un deceniu, potrivit sondajului INSCOP comandat de News.ro. ”Se observa o incredere mai scazuta in Guvern si Parlament… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- SONDAJ INSOMARPotrivit datelor centralizate , romanii au cea mai mare incredere in Gabriela Firea , dar și in Patriarhul Daniel.Dorin Iacob: Nu avem personalitați politice, sunt personalitați prezente in spațiul public, precum patriarhul Daniel sau Gabriela Firea, dar in ansamblu, daca ne uitam cu…