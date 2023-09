Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, spune ca Alexandru Baluța (29 de ani) este incert și pentru duelul cu Universitatea Craiova, programat programat sambata, 2 septembrie, de la ora 21:45. Mihai Stoica a transmis ca FCSB nu mai planuiește niciun transfer in aceasta…

- Un nou raport privind impușcaturile fatale de pe platoul de filmare al filmului „Rust” pare sa puna la indoiala relatarile starului și producatorului Alec Baldwin. Actorul neaga ca a apasat pe tragaciul pistolului de recuzita care s-a descarcat, ucigand-o pe Halyna Hutchins, directorul de imagine.

- EVENIMENT… Așteptat de un numar mare de vasluieni, dar și de cei care locuiesc in comunele limitrofe, Balciul anual ramane și anul acesta sub semnul intrebarii. Și asta pentru ca au cam disparut locațiile in care acesta sa se poata desfașura. Deocamdaata, autoritațile locale cauta soluții, dar nu pot…

- Tinerii cauta din start slujbe in domenii de viitor, care sa le ofere siguranța financiara pe termen lung. Top 5 domenii in care tinerii romani iși cauta joburi in 2023Oportunitațile de internship atrag cele mai multe aplicari din partea studenților și absolvenților romani, urmate de joburile entry-level,…

- Cele mai cautate cinci domenii de activitate cautate de tinerii din Romania in anul 2023 sunt IT&C, achiziții, digital marketing, recrutare și secretariat-administrativ, indica o analiza realizata de platforma Hipo. De asemenea, potrivit comunicatului emis miercuri de site-ul de joburi, angajatorii…

- Tinerii din Generatia Z, cu varste intre 14 si 30 de ani, au inteles ca viata este o calatorie. Asa ca pleaca in vacanta de cate ori au ocazia. Un studiu arata ca peste 40% dintre turistii romani sunt tineri nascuti dupa 1995 care isi aleg destinatiile in functie de review-uri de pe retelele sociale.

- Uciderea a 500 de exemplare de urs, in urma ordinului semnat de Tanczos Barna in ultima zi de ministru al Mediului, nu respecta procedura de avizare și consultare prealabila, spre a fi pus in aplicare.

- Coreea de Sud este una dintre țarile cu cele mai lungi ore de lucru din lumea industrializata, relateaza The Guardian. Acest lucru este adesea vazut ca o moștenire a creșterii sale economice remarcabile.