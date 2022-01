Sondaj: Germanii vor ca noul lor guvern să se concentreze în 2022 pe combaterea pandemiei de coronavirus şi pe protejarea pensiilor Sondajul realizat pentru ziarul Bild am Sonntag a aratat ca 61% dintre cele 2.004 de persoane chestionate cred ca combaterea pandemiei este cea mai importanta sarcina a guvernului, urmata de asigurarea pensiilor. De asemenea, germanii doresc ca guvernul sa se ocupe de deficitul de personal din casele de batrani, sa ofere locuinte la preturi accesibile si sa limiteze cresterea preturilor la energie. Abordarea impactului schimbarilor climatice se afla doar pe locul sase in lista lor de prioritati. Preocuparea directa si concreta fata de mod de existenta este inaintea preocuparii adesea mai abstracte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

