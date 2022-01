SONDAJ - Fotbalul NU mai este cel mai urmărit sport din România Lipsa de performanțe și starea deplorabil in care se afla fotbalul romanesc au indepartat oamenii de ceea ce obișnuiam sa numim ”sportul rege”. Potrivit unui studiu facut de divizia Atletiq din cadrul agenției Ideologiq, dintr-un eșantion de 1009 adulți din mediul urban, cei mai mulți consumatori de sport care urmaresc competiții sportive la tv sau in mediul online prefera tenisul. "Sportul alb" se afla pe primul loc, cu 74,1%, in timp ce fotbalul se afla pe locul doi, cu 73,3%. Astfel, dupa foarte mulți ani, fotbalul iși pierde statutul de ”sport rege” in Romania. Explicația… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

